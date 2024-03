Zaniolo, tifosi furiosi: "Un disastro": cosa è successo tra Aston Villa e Tottenham

L'Aston Villa perde 4-0 in casa dal Tottenham. Al Villa Park, dal 50' in poi, non c'è partita e i tifosi inglesi se la prendono, tra gli altri, con Nicolò Zaniolo. Entrato in campo nell'ultima mezzora, proprio mentre il Tottenham dilagava, Zaniolo è salito sul banco degli imputati. I tifosi inglesi non gli perdonano "un atteggiamento molle" e sui social lo definiscono "un disastro" tanto che il suo nome è entrato in tendenza ovunque: "Rimandiamolo in Turchia".