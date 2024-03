Furia Klopp contro l'arbitro: "Doku da rigore, poteva uccidere Mac Allister"

"Tutto il mondo ha visto quell'episodio. E' fallo: lo è su ogni giocatore, di ogni serie calcistica. Solo per l'arbitro non lo è stato". Jurgen Klopp è una furia contro Michael Oliver, l'arbitro della sfida tra il Liverpool e il Manchester City. Il tecnico dei Reds recrimina per il contatto in area di rigore del City avvenuto in pieno recupero tra Doku e Mac Allister. Nonostante le proteste del pubblico e della panchina del Liverpool, il direttore di gara ha lasciato proseguire.