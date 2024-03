"Liverpool, l'allenatore preferito dai giocatori non è Xabi Alonso"

Consapevole di dover salutare Jurgen Klopp al termine di questa stagione, il Liverpool continua a lavorare per assicurarsi un manager in grado di aprire un nuovo ciclo e di tenere alta l'asticella dei Reds. Xabi Alonso , oggi al Bayer Leverkusen , resta pienamente in corsa per la panchina del club inglese, che lo ha visto protagonista da calciatore. In Inghilterra, però, si fa strada l'idea che porta al nome di Pepijn Lijnders , attuale vice di Klopp.

Liverpool, non solo Xabi Alonso per il dopo Klopp: in corsa anche Pepijn LIjnders

Mentre Jurgen Klopp si gode le sue ultime apparizioni alla guida dei Reds, il Liverpool prosegue il casting per la panchina in vista della stagione 2024/25. La dirigenza dello storico club inglese segue con interesse il percorso di Xabi Alonso, al comando della classifica della Bundesliga con il suo Bayer Leverkusen, unica squadra imbattuta in Europa. Lo spagnolo conosce perfettamente l'atmosfera e le pressioni che si respirano ad Anfield Road e rappresenterebbe il candidato ideale per il dopo Klopp, per gioco e modo di interpretare il calcio.

I media inglesi, però, rimangono cauti e non escludono possibili sorprese. Secondo quanto riportato da talkSPORT, tramite la voce del giornalista Alan Brazil, ai giocatori del Liverpool non dispiacerebbe se l'ambita panchina del futuro venisse affidata a Pepijn Lijnders, attuale braccio destro di Klopp. Una tesi che ha trovato anche l'appoggio di Dean Saunders, grande ex del Liverpool: "Ho sentito anche io di Lijnders. Almeno sa cosa sta succedendo all'interno. È difficile. A chi affidi l'incarico? È un club molto grande", ha ribadito Saunders.