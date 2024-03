Pioggia e nutrizionisti, il barbecue di Pochettino per il Chelsea è da incubo

Mauricio Pochettino , manager del Chelsea , ha organizzato un barbecue per far gruppo in vista dei quarti di finale di FA Cup contro il Leicester (domenica 17 marzo, ore 13:45 italiane). Sotto gli occhi dei nutrizionisti del club, ai giocatori non è stato però permesso di mangiare pezzi di carne grassa, patatine o di consumare alcol. A rovinare parzialmente il pomeriggio ci si è messa la pioggia: caduta a dirotto.

Pochettino e il barbecue: "Non vuol dire che poi segneremo, però..."

Come riportato dal Sun, prima del momento conviviale, Pochettino aveva spiegato: “L'idea nasce dal desiderio di incentivare la condivisione tra giocatori, staff e tutti i dipendenti. Penso che saremo 120, 130 persone. La cosa più importante è che i giocatori capiscano cosa significa essere giocatori del Chelsea. Ma dobbiamo essere responsabili. Propongo un barbecue, ma poi ci sono due nutrizionisti che controlleranno cosa mangeranno i ragazzi. Berremo acqua, succo d'arancia, niente alcol. Non mangeremo troppo, preferiremo le proteine e l'Insalata verde. Niente patatine fritte. Saremo tutti insieme. Naturalmente fare un barbecue non significa che poi segneremo dei gol ma, ovviamente, è una questione di comunicazione, di sentirsi meglio".

Pochettino: "Il Chelsea non è solo una palestra dove si va a lavorare"

Pochettino ha poi aggiunto: “Il club non deve essere solo una palestra in cui vai a lavorare. È casa e vogliamo creare un bel feeling tra tutti. per convincere le persone a lottare per la stessa cosa: vincere”. Nel menù salsicce speciali e succulenti tagli di manzo, serviti dopo l'allenamento sotto un gigantesco tendone al campo di allenamento del Chelsea nel Surrey.