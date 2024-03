"Liverpool, De Zerbi in pole con Xabi Alonso per la panchina"

Il futuro di Roberto De Zerbi è sempre più incerto. Dopo aver portato il Brighton per la prima volta della sua storia fino agli ottavi di Europa League , l'allenatore italiano ha attirato su di sè diversi occhi. Nel frattempo, in casa Liverpool è tempo di pensare a chi si siederà in panchina dopo l'addio di Klopp a fine stagione.

De Zerbi e il legame con Hughes

Stando a quanto riportato dal The Sun, proprio l'allenatore italiano sarebbe tra i nomi papabili per sostituire l'ex Dortmund. Xabi Alonso rimane il favorito per sedere sulla panchina dei Reds, ma qualora si dovesse complicare la trattativa, De Zerbi è la miglior alternativa secondo il quotidiano inglese. Anche perchè da qualche giorno il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Richard Hughes come nuovo ds. Il dirigente ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta e ha sfidato proprio De Zerbi, all'epoca nel vivaio del Milan. Hughes nel 2022 aveva anche provato a portarelo al Bournemouth prima che andasse al Brighton.