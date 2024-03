Fulham, la nuova tribuna super lusso è incredibile: c'è anche una piscina!

Tribuna VIP con piscina, l'ultima idea del Fulham in Premier League

La nuova idea del Fulham fa il giro del mondo e diventa immediatamente virale sul web. La New Riverside Stand, tribuna che affaccerà persino sul Tamigi e sarà arricchita con uno spazio dedicato a tifosi che vorranno godersi i 90 minuti dei Cottagers in maniera tanto insolita quanto diversa. A disposizione un bar e una piscina esclusiva, più una panoramica stupenda sulla capitale inglese. Un'iniziativa, quella della dirigenza bianconera, che ha scatenato non poche polemiche. Storici tifosi del Fulham, infatti, avevano già contestato i prezzi della campagna abbonamenti 2023-24. Ora, una politica societaria orientata al turismo e all'ospitare persone facoltose o alla ricerca dell'experience. "La mia visione per la New Riverside Stand - ha sottolineato il presidente del Fulham Shahid Khan - era quella di fornire ai nostri fan, e al nostro quartiere, una destinazione che continuasse a onorare la nostra storia e tradizione a Craven Cottage ogni giorno di l'anno. Ma soprattutto nei giorni delle partite con un'esperienza premium che sarà diversa da qualsiasi altra cosa nel calcio, qui a Londra o altrove. In breve, oggi non si tratta finalmente di poter offrire uno standard più elevato di opzioni di ospitalità che fino ad ora non erano state sostanzialmente disponibili per i tifosi del Fulham. Si tratta di offrire la migliore esperienza di ospitalità al mondo per le partite, che andrà a beneficio anche della promessa a lungo termine e del futuro del Fulham Football Club. La nuova Riverside Stand a Craven Cottage lo renderà possibile", ha concluso il numero uno del Fulham.