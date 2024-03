“Arbitro, sei uno str…”: le parole del tecnico inglese che valgono squalifica e una mega multa

Nottingham Forest-Liverpool, una protesta che vale migliaia di sterline

Ricostruendo l'accaduto, Darwin Nunez ha segnato il gol decisivo per la vittoria dei Reds all'ultimo secondo della partita contro il Nottingham Forest. Un minuto prima però l'arbitro aveva commesso un errore concedendo alla squadra di Klopp un drop ball incontrastrato dopo che il gioco era stato interrotto per un trauma cranico. Nel finali forti proteste da parte dei padroni di casa: su tutti Steven Reid che inveito contro l'arbitro per tre volte. 5mila sterline di multa e due giornate di squalifica per lui, 75mila sterline per il club.