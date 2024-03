In Premier League cambia il ruolo dei raccattapalle: il motivo

La Premier League ha preso una decisione definitiva sull'utilizzo dei raccattapalle nel corso delle partite. Gli stessi non potranno più consegnare direttamente il pallone ai calciatori, in modo da evitare che le squadre di casa possano godere di un vantaggio nella ripresa del gioco. L'episodio che ha indotto al cambio di rotta da parte della Premier League è stato quello accaduto in FA Cup, nel corso di Wolves-Coventry. Nei minuti finali, quando i padroni di casa erano in vantaggio, un raccattapalle ha rallentato il gioco perdendo tempo nella consegna del pallone, suscitando una spiacevole reazione da parte del tecnico Robins.