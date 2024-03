Tonali, la dura reazione dei giornali inglesi: come lo hanno chiamato

Scommesse illegali, Tonali diventa "Bandro"

Squalificato fino al prossimo 27 agosto, Sandro Tonali è nuovamente al centro di un'inchiesta per scommesse illegali. Un filone che fa riferimento alla sua esperienza in Premier League e a 50 giocate che sarebbero state registrate tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Il Newcastle ha fatto sapere che Tonali è stato "raggiunto da un'incriminazione di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole delle scommesse della FA". Massima collaborazione da parte dell'ex Milan, che dovrà ora difendersi nelle sedi opportune per provare ad evitare una nuova squalifica. Intanto, il calciatore italiano è stato sbattuto in prima pagina su gran parte dei giornali inglesi, che hanno giocato sul suo nome, definendolo "Bandro". Un nomignolo che contiene la parola "Ban", che richiama la squalifica per scommesse illegali.