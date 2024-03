LIVERPOOL - Il Liverpool vola in testa alla Premier League, in attesa di City-Arsenal, superando non senza fatica il Brighton nella 30ª giornata della Premier League. Ad Anfield la formazione di De Zerbi passa in vantaggio subito, al 2', con Welbeck. Pareggio dei Reds con Luis Diaz al 27', poi raddoppio di Salah nella ripresa, al 65'. Annullato il tris di Diaz per millimetrico fuorigioco nel finale di gara. Prima vittoria di Jurgen Klopp contro Roberto De Zerbi al quinto tentativo.