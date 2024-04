Guardiola difende Haaland e attacca Roy Keane: "La memoria è corta"

Alla vigilia del match tra Manchester City e Aston Villa , in programma questa sera alle 21:15, Guardiola ha difeso Haaland dagli attacchi di Roy Keane . L'ex calciatore del Manchester United ha sottolineato in tv che "Haaland deve migliorare per diventare quasi un giocatore della League Two ".

Cosa ha risposto Guardiola?

Non è tardata ad arrivare la risposta di Guardiola nel corso della conferenza stampa: "Mi sorprende che questa parole provengano da un ex giocatore. Non sono affatto d'accordo con lui. È come se dicesse che è un allenatore di seconda o terza divisione. Purtroppo i ricordi svaniscono presto, loro si sono già sentiti feriti quando sono stati criticati dagli ex giocatori. Erling Haaland è il miglior attaccante del mondo e ci ha aiutato a vincere ciò che abbiamo vinto la scorsa stagione. Il motivo per cui non creiamo molte opportunità non è a causa di Erling. Abbiamo bisogno di più presenza nell'ultimo terzo di campo con più persone. Haaland è eccezionale".