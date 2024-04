Zaniolo, che errore in barriera. Bufera sui social: “Tornatene in Italia”

BIRMINGHAM (GRAN BRETAGNA) - I tifosi dell’Aston Villa contro Nicolò Zaniolo . Il motivo? Un grave errore di posizione in occasione del gol di Foden (su punizione) nel match perso contro il Manchester City . Il giocatore dell’Aston Villa si distrae in barriera, poi si sposta (saltando) e il pallone calciato dall'inglese passa proprio da quella parte beffando così il portiere Olsen. Gol incassato e compagni arrabbiati, così come i tifosi che sui social si sono scatenati contro di lui: “Tornatene in Italia!”.

La stagione di Zaniolo con l’Aston Villa

Zaniolo non sta vivendo una grande stagione in Premier League. Fin qui 22 presenze e 2 gol. Sette le apparizioni in Conference League e 1 rete. All’Aston Villa è in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. Chissà se a fine stagione tornerà in Turchia. La sua esperienza a Birmingham sembra arrivata alla fine. Ci sono anche voci su un possibile ritorno in Italia.