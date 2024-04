Jorginho e la paura di giocare in Brasile: "Con gli episodi che abbiamo visto..."

L' Arsenal di Mikel Arteta continua ad essere trascinata in Premier League dai tanti calciatori di origine brasiliana presenti all'interno dello spogliatoio. Tra questi, oltre a Gabriel Jesus e al difensore Gabriel , c'è anche l'ex Napoli Jorginho , centrocampista che ha scelto da tempo la nazionale italiana, ma non dimentica di certo il paese in cui è cresciuto. In Brasile , però, spaventano le minacce ricevute da alcuni calciatori nella massima serie nazionale. A parlarne è stato proprio il regista dell'Italia di Spalletti, protagonista di un podcast con i compagni Gabriel e Gabriel Jesus.

Jorginho: "I giocatori in Brasile non hanno avuto pace"

Ospite dell'intervista organizzata dal canale YouTube Desimpedidos, all'interno del centro sportivo dei Gunners, Jorginho ha avuto modo di parlare anche di calcio brasiliano e della possibilità di tornare dove tutto è iniziato. Le minacce ricevute da alcuni calciatori in patria, però, non convincono l'ex metronomo di Verona e Napoli: "Sono curioso di giocare in Brasile, ma è diventato difficile con gli episodi che abbiamo visto lì... I giocatori non hanno avuto pace, pur essendo abituati. In fondo la nostra vita è così, ma anche noi abbiamo la nostra vita privata. Devono saper distinguere le cose. La pressione è molto alta lì. La pressione è normale, ma i tifosi devono saper distinguere la vita di un calciatore dai momenti in cui usciamo con le nostre famiglie. Pesa un po' tutto questo", ha aggiunto Jorginho.