Clamoroso Chelsea: United rimontato al 101'. Il Liverpool vince e vola in testa

La 31ª giornata di Premier League si chiude con la clamorosa rimonta del Chelsea sul Manchester United , e con la vittoria del Liverpool , in scioltezza contro lo Sheffield .

Chelsea, rimonta pazzesca contro lo United

Rimonta clamorosa del Manchester United, che torna a vincere battendo 3-2 il Chelsea. A Stamford Bridge i Blues dominano l'inizio della partita, ottenendo subito un doppio vantaggio con Gallagher e Palmer (su rigore). La reazione dei Red Devils arriva nel finale del primo tempo, riportando la parità con Garnacho e Bruno Fernandes. Nella ripresa Garnacho trova la doppietta personale e completa la rimonta. Assalto dei padroni di casa nel finale, ma la difesa dello United e soprattutto Onana reggono. L'arbitro assegna ben 10 minuti di recupero e succede l'impensabile: al 100' Palmer trasforma il rigore del pareggio, e subito dopo trova la tripletta personale con il gol del 4-3 che chiude un'incredibile contro rimonta. Vittoria incredibile per Pochettino, che sale al decimo posto con 43 punti. Rallenta ten Hag, sesto con 48 punti.

Chelsea-Manchester United 4-3: tabellino e statistiche

Liverpool in testa: Sheffield ko

Tutto facile per il Liverpool, che torna in testa alla classifica battendo 3-1 lo Sheffield, sempre più fanalino di coda. Pressione costante e senza sosta dei Reds, che dominano il match e sbloccano già al 17' con Nunez. Nella ripresa, in una delle pochissime azioni dello Sheffield, Bradley si rende protagonista di uno sfortunato autogol. Ad evitare la beffa ci pensa Mac Allister pochi minuti dopo, con Gakpo che nel finale firma il 3-1 definitivo. Con questo risultato Klopp si porta a 70 punti, a +2 sull'Arsenal e a +3 sul City a parità di gare giocate.

Liverpool-Sheffield United 3-1: tabellino e statistiche