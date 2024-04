Premier League, troppo City per il Crystal Palace: poker di Guardiola

Il Manchester City ha aperto alla grande la 32esima giornata di Premier League . In casa del Crystal Palace , la squadra di Guardiola ha vinto per 4-2 portandosi momentaneamente al primo posto insieme al Liverpool.

Tutto facile per il City: poker al Crystal Palace

Un primo quarto d'ora di fuoco: dopo tre minuti passano in vantaggio i londinesi con il gol di Mateta, ma al 13esimo la partita torna subito in equilibrio con la rete di De Bruyne. Prima frazione che termina in parità. Nella ripresa si scatena la squadra di Guardiola che nelle battute iniziali trova il gol del vantaggio con Rico Lewis. Al 66esimo il solito Haaland, ancora su assist di De Bruyne, segna il terzo gol dei Citizens. Passano quattro minuti e il trequartista belga firma la doppietta personale. Nel finale Edouard prova a riaprire la gara ma la squadra di Guardiola porta a casa i tre punti.