Bruno Fernandes, gol capolavoro da centrocampo: frena il Liverpool

Pareggia anche il Chelsea, tre punti per il Tottenham

Pareggio anche per il Chelsea in trasferta: I Blues erano passati in vantaggio con le reti di Thiago Silva e Madueke, ma lo Shieffield United, infatti, è riuscito a riacciuffare il risultato al 93' grazie a McBurnie per il 2-2 finale. Tre punti, invece, per il Tottenham che a Londra ha superato 3-1 il Nottingham Forest portandosi al quarto posto in classifica, l'ultimo per la qualficazione alla prossima Champions League.