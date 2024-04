Premier League, il City travolge il Luton. Solo un pari per De Zerbi

La 33ª giornata di Premier League si apre con la netta vittoria del Newcastle , che rifila un poker al Tottenham . Nel primo tempo padroni di casa a segno con Isak al 30' e Gordon al 32'. Nella ripresa ancora Isak al 51' e chiude i conti Schar all'87'. Il Newcastle si porta momentaneamente al sesto posto con 50 punti, ma a -10 dallo stesso Tottenham quinto. Sconfitta pesante per gli Spurs, con l'Aston Villa che avrà l'occasione per allungare al quarto posto.

Newcastle-Tottenham 4-0, tabellino e statistiche

Il City travolge il Luton, solo un pari per De Zerbi

Vittoria netta del Manchester City che travolge per 5-1 il malcapitato Luton, terzultimo in classifica. Apre le marcature un autogol di Hashioka dopo, poi nella ripresa vanno a segno anche Kovacic, Haaland, Doku e Gvardiol. Per gli ospiti rete della bandiera di Barkley. Con questo successo la squadra di Guardiola certifica il terzo posto con 70 punti a -1 dalla coppia di testa formata da Arsenal e Liverpool. Non va invece oltre l'1-1 in casa del Burnley il Brighton di De Zerbi, con le reti di Brownhill da un lato e l'autorere di Muric dall'altro.

Manchester City-Luton 5-1, tabellino e statistiche

Burnley-Brighton 1-1, tabellino e statistiche

Sorride il Brentford, Sheffield sempre più ultimo

Successo per 2-0 del Brentford con l'autorete di Arblaster e il gol di Onyeka che mandano ko lo Sheffield United sempre più ultimo in classifica. Pareggio ricco di reti invece tra il Nottingham Forest e il Wolverhampton: wolves avanti con Cunha, poi il ribaltone dei padroni di casa con Gibbs-White e Danilo, prima del sigillo del definitivo 2-2 ancora di Cunha.

Brentford-Sheffield United 2-0, tabellino e statistiche

Nottingham Forest-Wolverhampton 2-2, statistiche e tabellino