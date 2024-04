Il messaggio speciale di Mourinho lascia Terry in lacrime: "È un'emozione"

Mourinho commuove John Terry: "La tua carriera è stata incredibile"

John Terry, alla soglia dei 44 anni, entra ufficialmente a far parte della Hall of Fame della Premier League. A celebrare questo straordinario traguardo anche José Mourinho, che ha dedicato un bellissimo messaggio al suo ex capitano, lanciato al Chelsea da Gianluca Vialli: "Premier League, Hall of Fame, John Terry. Doveva essere e ora è. Io credo che per i tuoi figli è qualcosa di davvero fantastico. Per me, sei uno dei ragazzi che ho avuto il privilegio di allenare per circa sei stagioni. Sono molto felice e molto orgoglio. Tu lo meriti, la tua carriera è stata incredibile e sono molto orgoglioso del traguardo che hai raggiunto". La reazione di Terry ha commosso inevitabilmente il web, con l'ex centrale della nazionale inglese che è scoppiato in lacrime: "Wow, è abbastanza emozionante... Io penso che lui, come sapete, ha avuto un grosso peso nella mia carriera e il tipo di direzione in cui è andata. Mi spaventa ancora a morte vedere un suo video o lui con me in videochiamata lontano dai Blues, o roba del genere. Ma ho grande rispetto per lui, per quello che ho fatto per me e per il Chelsea. Il Chelsea è stato tutto per me".