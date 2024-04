"Manchester United, mirino su De Zerbi per il dopo Ten Hag: i dettagli"

In Inghilterra continua a tenere banco il futuro di Erik Ten Hag al Manchester United . La posizione del tecnico non è stabile e al termine della stagione potrebbe lasciare il club. I media inglesi hanno elencato diversi nomi che potrebbero sostituirlo, tra cui c'è in pole position Roberto De Zerbi .

De Zerbi al Manchester United?

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, De Zerbi sarebbe tra gli obiettivi principali del Manchester United per sostituire l'eventuale addio di Ten Hag. Il tecnico italiano, attualmente al Brighton, piace anche al Bayern Monaco (il club tedesco sta sondando Zidane per la panchina) e al Chelsea. L'interessamento dei Red Devils sarebbe concreto, tant'è che il Brighton - sempre secondo i media inglesi - avrebbe individuato in Vincent Kompany l'allenatore per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di De Zerbi che sta per concludere la sua seconda stagione in Premier League.