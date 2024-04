Emery rinnova il contratto con l’Aston Villa: niente Bayern Monaco

REGNO UNITO - Unai Emery ha prolungato il suo contratto con l'Aston Villa fino al 2027. L’annuncio è arrivato direttamente dal club della Premier League inglese. Approdato nel novembre 2022 sulla panchina del club di Birmingham, dove è succeduto all'ex gloria del calcio inglese Steven Gerrard, il tecnico spagnolo ha alzato l'asticella per una squadra allora sull'orlo della retrocessione e che attualmente è 4a in campionato, in corsa per il qualificazione in Champions League. Giovedì l'Aston Villa, che quest'anno festeggia il suo 150mo anniversario, si è qualificato, a scapito del club francese Lille, per le semifinali di Conference League dove affronterà i greci dell'Olympiacos Pireo.