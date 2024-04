"Liverpool, conferme su Slot come erede designato di Klopp"

Slot disponibile

Secondo quanto riferito dalla BBC, incassato il no di Xabi Alonso, che ha deciso di restare a Leverkusen, il Liverpool avrebe dirottato le sue attenzioni su Slot. Il 45enne tecnico olandese è dunque la prima scelta per sostituire Klopp, che a gennaio ha annunciato l'addio a fine stagione. In passato accostato anche a Leeds e Tottenham, Slot ha conquistato col Feyenoord il campionato 2023 e, in questa stagione, ha portato la squadra al secondo posto e alla vittoria della Coppa d'Olanda. Non sarà però impresa semplice portarlo al Liverpool, per almeno un paio di motivi.