Premier League, tonfo del Liverpool con l'Everton: l'Arsenal si allontana

La ventinovesima giornata di Premier League è stata rilevante per quanto riguarda la lotta al primato della classifica. Pesa e non poco la sconfitta del Liverpool al termine del derby giocato in casa dell'Everton. I Toffees hanno vinto con il punteggio di 2-0, grazie alle reti messe a segno da Branthwaite e Calvert-Lewin. I Reds hanno uno svantaggio di tre punti rispetto alla capolista Arsenal, con il Manchester City che domani scenderà in campo per affrontare il Brighton di De Zerbi. Guardiola potrebbe superare Klopp con una vittoria, portandosi a una sola lunghezza dall'Arsenal e con una partita da recuperare contro il Tottenham.