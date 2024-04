Liverpool, Klopp: "Slot mio successore? Ecco cosa ne penso"

Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione. A commentare le voci è stato anche Klopp che, come noto, lascerà i Reds dopo nove stagioni e otto trofei conquistati .

Liverpool, cosa ha detto Klopp su Slot?

Klopp ha sottolineato che Slot otterrebbe il "miglior lavoro del mondo", per poi proseguire: "Mi piace il modo in cui la sua squadra gioca a calcio. Se è lui, mi piace che lo voglia. Non lo conosco, ma alcune persone che lo conoscono dicono che è un bravo ragazzo. Quindi bravo allenatore, bravo ragazzo. Guardando all'interesse del club, se sarà questa la soluzione, se sarà lui l'uomo giusto, io ne sarò più che felice".