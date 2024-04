Thiago Silva lascia il Chelsea: "Tutto ha una fine, ma spero di tornare"

Thiago Silva e l'annuncio di addio al Chelsea

Thiago Silva ha annunciato: "Il Chelsea significa molto per me. Sono venuto qui con l'intenzione di restare solo un anno e alla fine sono passati quattro anni. Non solo per me ma anche per la mia famiglia. Penso che in tutto quello che ho fatto qui in questi quattro anni, ho sempre dato il massimo. Ma, sfortunatamente, tutto ha un inizio, una parte centrale e una fine. Ciò non significa che questa sia una fine definitiva. Spero di lasciare la porta aperta per poter tornare in un prossimo futuro, anche se in un altro ruolo qui".