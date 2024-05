De Zerbi sul futuro: "Ecco dove mi piacerebbe allenare"

Continua a tenere banco il futuro di Roberto De Zerbi. Sull'allenatore del Brighton ci sarebbero diversi club europei, con il tecnico che è al secondo anno in Premier League dopo le esperienze vissute in Italia e in Ucraina. In vista della prossima stagione, l'ex Sassuolo ha effettuato una importante rivelazione ai microfoni di Sky Sport Uk.