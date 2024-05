Tiago Pinto al Bournemouth: il ruolo e il motivo della scelta

Tiago Pinto, nuova esperienza per l'ex Roma: lo aspetta il Bournemouth

Dopo aver salutato la Roma dei Friedkin lo scorso febbraio, Tiago Pinto sposerà il progetto tecnico del Borunemouth, firmando un contratto triennale. L'ex dirigente giallorosso ha ricevuto il work permit per operare in Gran Bretagna e dovrebbe volare in Inghilterra entro il fine settimana, per vestire i panni di direttore sportivo delle Cherries. Non avrà voce in capitolo sulla guida tecnica della prima squadra rossonera, considerando che Andoni Iraola ha già prolungato il suo accordo con il club fino all'annata 2025/26, in virtù dei risultati maturati nell'ultimo campionato: salvezza raggiunta senza patemi d'animo, nonostante un finale caratterizzato da tre sconfitte consecutive. 48 i punti collezionati dal Bournemouth in 38 gare disputate. Peraltro, Tiago Pinto conosce da tempo i vertici della società inglese, avendo trattato il trasferimento di Nicolò Zaniolo, poi finito all'Aston Villa di Unai Emery.