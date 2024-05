L'ex Roma è irriconoscibile: il nuovo look spiazza completamente i tifosi

"Ma è davvero lui?". Se lo sono chiesti tanti vedendo Mohamed Salah senza la sua classica chioma riccia, rasata praticamente a zero e svelata attraverso un post su Instagram. Che è preso diventato virale. Solo la barba si è salvata, i capelli, quello no: un look estivo che ha scatenato centinaia di commenti.

Salah, capelli rasati e foto virale sui social

Sorpresi, spiazzati, i tifosi hanno risposto alla foto di Salah, con una serie di messaggi, con toni in alcuni casi non propriamente urbani, prendendo di mira anche il pantaloncino corto e la camicia aperta indossati. Momo Salah si è fotografato così, immortalando la sua immagine riflessa in uno specchio. Salah perde i capelli ma non il vizio del gol? Si vedrà. I tifosi del Liverpool si augurano che non ci sia "l'effetto Sansone" dopo la scelta radicale dell'ex attaccante di Fiorentina e Roma.