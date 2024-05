"Chelsea, per il dopo Pochettino c'è Maresca: accordo vicino"

I media inglesi sono sicuri: sarà Maresca il nuovo allenatore del Chelsea . Il club londinese avrebbe scelto il tecnico italiano per sostituire il partente Pochettino e dopo aver incassato il no di Flick .

Maresca al Chelsea?

Maresca è reduce da una stagione importante, in cui è riuscito a riportare il Leicester in Premier League grazie alla vittoria della Championship. Oltre a Flick, è stato sondato anche McKenna, reduce dalla promozione con l'Ipswich, ma alla fine la scelta della dirigenza sarebbe ricaduta sull'allenatore italiano. Per formalizzare l'operazione, il Chelsea dovrà versare 11 milioni e 700 mila euro nelle casse del Leicester, come da contratto sottoscritto tra Maresca e il Leicester stesso. Oltre a Maresca, il Chelsea avrebbe puntato il mirino anche su De Zerbi, nel caso in cui la trattativa con il tecnico di Potecagnano Faiano dovesse fallire.