Aston Villa, ufficiale l'acquisto Barrenechea e Iling-Junior dalla Juve

Aston Villa, ufficiale l'acquisto Barrenechea e Iling-Junior

Questa, infatti, la nota ufficiale comparsa sui canali del club inglese: "L'Aston Villa è lieta di annunciare il doppio acquisto di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior dalla Juventus. Barrenechea ha iniziato la sua carriera nella sua terra natale, l'Argentina, prima di trasferirsi in Europa con la squadra svizzera del Sion. Alla Juventus dal 2020, il 23enne ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Frosinone. Iling-Junior, nato a Londra, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Chelsea prima di unirsi alla Juventus nel 2020.A suo agio in qualsiasi posizione sulla fascia sinistra, il versatile ventenne ha anche militato nella nazionale inglese Under-21. La coppia porta con sé anche l'esperienza nella UEFA Champions League, avendo militato nel club italiano durante la stagione 2022/23".

Iling-Junior, il messaggio d'addio: "Forza Juve sempre"

L'inglese ha pubblicato su Instagram un messaggio d'addio: "Juve, una storia di grande amore. Grazie allo staff e ai tifosi per tutto... che viaggio è stato dalla Primavera alla Prima Squadra, il sogno di un ragazzino inglese. Mi sono fatto non solo amici, ma fratelli e una famiglia. Ti auguro tutto il meglio per la stagione e per il futuro. Forza Juve sempre".