Chiesa, che gol in allenamento: tifosi del Liverpool già pazzi

LIVERPOOL - Stop, dribbling, tiro a giro. C’è tutto o quasi il repertorio di Federico Chiesa nella sua azione in allenamento con il Liverpool. La bella giocata, terminata con un gol all’incrocio dei pali, è stata pizzicata dalle telecamere del club: video subito sui social con i tifosi pazzi per l’italiano. L’ex Juve non ha ancora fatto il suo debutto in maglia Reds. Durante questa pausa per le nazionali si sta allenando con l’Under 21 per cercare di ritrovare una forma perfetta e dare una mano ai suoi compagni. Da quando è arrivato in Inghilterra ha assistito alla vittoria della squadra contro il Manchester United dalla tribuna e messo insieme una manciata di allenamenti. Ora è il momento perfetto per spingere forte sull’acceleratore e puntare al debutto.