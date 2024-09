Manchester City, omaggio agli Oasis con Guardiola: la nuova maglia firmata Noel Gallagher

A poche settimane dall'annuncio della reunion degli Oasis , il Manchester City ha omaggiato uno dei gruppi più famosi d'Inghilterra riproducendo la copertina dell'album "Definitely Maybe" del 1994 , in occasione del lancio del nuovo kit della squadra di Pep Guardiola , disegnato da Noel Gallagher .

L'omaggio del Manchester City di Pep Guardiola agli Oasis , storico gruppo musicale inglese, da sempre associato ai colori dei Citizens, per via della fede calcistica dei fratelli Gallagher. All'interno della copertina, che richiama anche nel nome l'album "Definitely Maybe" del '94, il manager spagnolo e due pilastri dello spogliatoio come Kovacic ed Ederson , da anni alla corte dell'ex Barcellona. " Definitely City ", questo il claim utilizzato per il lancio del kit "special edition", disegnato proprio da Noel Gallagher , in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma. Una riproduzione e una divisa che ha fatto letteralmente impazzire i fan sui social, pronti ad accaparrarsi la maglia bianca con dettagli e sfumature di colore blu.

(Credits: Manchester City)

Il comunicato di PUMA e Manchester City

PUMA e il Manchester City sono orgogliosi di presentare il kit Definitely City per la stagione 24/25, co-designed by Noel Gallagher, leggendario musicista e tifoso del City da sempre. In occasione del 30° anniversario dell'iconico album Definitely Maybe degli Oasis, il kit in special-edition si ispira alla copertina dell'album che ha definito una generazione.

Il kit Definitely City sarà indossato esclusivamente in alcune partite europee, incarnando lo spirito ready to rock del club sui più grandi palcoscenici d'Europa. Il design è caratterizzato da un'estetica audace che riprende le immagini iconiche di Definitely Maybe, rendendo omaggio alla band e alla città di Manchester.

La maglia in special-edition è caratterizzata da una colorway light straw con pannelli laterali e maniche bold blue e sottili dettagli poppy pink sui polsini e sui pannelli della maglia. La maglia è ornata da intricati contorni di onde supersoniche marine blue e PUMA rende omaggio alla colour palette dell'iconica copertina dell'album, creando una maglia che è decisamente City.

Il kit fa parte della collezione Definitely City, disegnata in collaborazione con Noel Gallagher. La collezione completa comprende una Track Jacket e un Pants, una Overshirt, una Bomber Jacket, una Tee, una Polo, una Retro Jersey e un Drill Top.

La collezione è stata scattata in una living room ricreata dalla copertina dell'album Definitely Maybe, con i giocatori del Manchester City, tra cui Kyle Walker, Jess Park, Mateo Kova?i? e Ederson, che si sono uniti a Pep Guardiola e Noel Gallagher sul set.

Parlando del suo coinvolgimento nel design del kit Definitely del City, Noel Gallagher ha dichiarato: "Ho amato il City prima di ogni altra cosa, ero appassionato di City prima di essere appassionato di musica, ero appassionato di City prima di sapere cosa fosse la musica. Definitely Maybe è ciò che ci ha fatto partire, il disco è durato così a lungo, non si può prevedere questo tipo di cose. È un grande disco della classe operaia, mancuniano - è reale. Quando PUMA ci ha contattato durante una partita per disegnare un kit, ci sono voluti circa cinque secondi per accettare. È la stessa palette di colori della copertina di Definitely Maybe: è unica, ma di sicuro impatto, e penso che sia fantastica. Definitely Maybe non ha mai perso la sua magia per me, penso solo che sia un'istantanea incredibile di ciò che eravamo. Con l'anniversario, l'ho ascoltata molto più spesso di quanto avrei mai fatto, mi fa sorridere - erano tempi fantastici. Ha generato un incredibile football kit, la sua legacy continua a vivere".

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha aggiunto: "Il kit 24/25 Definitely City non è solo un capo sportswear; è una celebrazione del continuo viaggio del Manchester City e un tributo a un fenomeno culturale che risuona con i fan di tutto il mondo. Abbiamo combinato una tecnologia all'avanguardia con un design che onora sia l'heritage del club che la legacy di Definitely Maybe".

Lo special kit è disponibile sia in versione Authentic che Replica. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre il peso e l'attrito per performance di alto livello, mentre la maglia Replica offre lo stesso look distintivo con una vestibilità più casual, ideale per i tifosi. Entrambe le versioni sono dotate della tecnologia PUMA DryCELL per garantire la massima traspirazione e un maggiore comfort. In linea con l'impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate con materiale riciclato al 100%, ad esclusione di finiture e decorazioni, segnando un passo significativo verso un processo di produzione più sostenibile.

Il kit Definitely City farà il suo debutto in campo il 18 settembre all'Etihad Stadium, quando il Manchester City affronterà l'Inter, e sarà indossato in alcune partite europee in trasferta per il resto della stagione 24/25. Il kit e la collezione Definitely City sono disponibili nei PUMA Store, su PUMA.com, nei City Store (Etihad Stadium, Arndale Centre e Rockefeller Center NYC), su mancity.com/shop e presso selezionati retailer.