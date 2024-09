Manchester City-Arsenal diretta ore 17.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Arteta

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, J. Timber; Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz. All. M. Arteta.

Manchester City-Arsenal, la cronaca

In palio gloria, prestigio e punti pesanti all'Etihad Stadium, dove va in scena una classica della moderna Premier League. L'Arsenal di Arteta fa visita al Manchester City di Pep Guardiola, nella speranza di centrare il bersaglio grosso ed effettuare il sorpasso ai danni dei Citizens, sempre vittoriosi finora. Gabriel Jesus contro Haaland, ma soprattutto due squadre reduci dall'esordio nella nuova Super Champions League, contro Atalanta ed Inter: entrambe hanno portato a casa un punto, pareggiando a reti bianche con le formazioni allenate da Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. I Gunners devono ringraziare Ryan, fenomenale in occasione del doppio intervento su Mateo Retegui, mentre De Bruyne e compagni hanno fatto i conti con la solidità difensiva e l'esperienza dei nerazzurri. Sarà spettacolo nella tana dei campioni in carica, tra due big che non possono non puntare al titolo.