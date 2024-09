Premier League, crollo United: Kulusevski trascina il Tottenham

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Il Manchester United cade in casa contro il Tottenham . Gli Spurs si impongono all'Old Trafford con un netto 3-0, grazie alle reti di Johnson (dopo tre minuti), Kulusevski e Solanke (nella ripresa). Gli uomini di Ten Hag sono rimasti in dieci dal 42' a causa dell'espulsione (rosso diretto) di Bruno Fernandes. Grazie a questo successo il Tottenham risale all'ottavo posto, a dieci punti. Lo United, al terzo ko in sei giornate, resta fermo a quota 7.

Delap rallenta la corsa dell'Aston Villa

Nell'altro match della domenica di Premier League, l'Aston Villa non va oltre il 2-2 a Portman Road contro il neopromosso Ipswich mancando l'occasione di raggiungere il Liverpool in testa alla classifica. Delap porta in vantaggio i padroni di casa all'8' di gioco ma i 'Villans' pareggiano al 15' con Rogers e passano in vantaggio al 32' con Watkins. La squadra di Emery non chiude la partita e subisce il definitivo 2-2 ancora con Delap, ex prodotto dell'Academy del Manchester City, che punisce Martinez al 72'.

