Diogo Jota fa volare il Liverpool: Crystal Palace ko, Slot allunga in vetta

LONDRA (INGHILTERRA) - Continua il momento magico del Liverpool che vince 1-0 sul campo del Crystal Palace e allunga in testa alla classifica della Premier League. Nel lunch match che apre il settimo turno del campionato inglese, i 'Reds' (out dai convocati Federico Chiesa, non al meglio) espugnano 'Selhurst Park' grazie alla rete di Diogo Jota: il portoghese, al 9' del primo tempo, capitalizza al meglio l'assist di Gakpo e batte Henderson. Nella ripresa il Liverpool soffre e rischia di subire in più occasioni il pareggio delle 'Eagles', fermate da un ottimo Alisson che è costretto a uscire a 10' dal termine per un infortunio muscolare alla coscia destra. Terza vittoria consecutiva in Premier League per la formazione di Slot che si conferma leader del campionato e sale momentaneamente a quota 18 punti, a +4 sull'Arsenal e il Manchester City. Il Crystal Palace resta invece inchiodato in quart'ultima posizione a 3 punti.