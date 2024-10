Rimonta Mancheser United: Hojlund salva Ten Hag. Vincono Tottenham e Aston Villa

Riparte la Premier League dopo la pausa per le nazionali. Settima giornata che è iniziata con il poker del Tottenham in rimonta nel derby londinese vinto 4-1 contro il West Ham . Rincorsa vincente anche per il Manchester United che batte per 2-1 il Brentford.

Hojlund decisivo per il Manchester United, poker del Tottenham

Nell'anticipo delle 13:30, il West Ham aveva sbloccato il derby con il gol di Kudus (espulso nel finale). Gli Spurs pareggiano con Kulusevski e dilagano nel secondo tempo nel giro di otto minuti. Prima la rete del vantaggio di Bissouma al 52', poi l'autogol di Areola al 55' e infine il poker calato da Son al 60'. Vince in rimonta anche il Manchester United a Old Trafford contro il Brentford. Ospiti che passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Pinnock. La squadra di Ten Hag prima pareggia con Garnacho, poi trova la rete del vantaggio con l'ex Atalanta Hojlund, sull'assist magico di Bruno Fernandes.

Rimonta dell'Aston Villa. Alle 18:30 gioca l'Arsenal

Giornata di rimonte in Premier. Infatti anche l'Aston Villa rincorre e supera il Fulham a Craven Cottage vincendo 3-1. La squadra di marco Silva passa avanti dopo appena cinque minuti con Jimenez. Vantaggio che dura poco però con la rete di Rogers. Dibu Martinez nel primo tempo para un rigore a Pereira e lancia l'Aston Villa alla rimonta. Nella ripresa arriva il gol di Watkins, l'espulsione dell'ex Samp Andersen e l'autogol di Diop. Tre punti per Leicester e Brighton che vincono rispettivamente contro Southampton (2-3) e Newcastle (0-1). Vittoria anche per l'Everton in trasferta contro l'Ipswich per 2-0. Alle 18:30 in campo l'Arsenal contro il Bournemouth.