Premier League, Everton-Liverpool non si gioca: colpa di una tempesta

ROMA - Tutti rinchiusi a casa per allerta meteo. Il Regno Unito è attraversato dalla tempesta Darragh: piogge e venti fortissimi, massima attenzione in alcune città inglesi. E Liverpool sembra proprio essere uno dei centri più interessati dal passaggio del maltempo. Annullato così il derby tra Everton e Liverpool in programma nel pomeriggio. Il club di casa ha accettato di posticipare il match previsto a Goodison Park seguendo il consiglio del Ground Safety Advisory Group della città. Non si gioca.

Everton-Liverpool non si gioca per la tempesta Darragh

La partita era in programma oggi alle 13:30. L’invito per i tifosi: rimanete in casa in attesa di un miglioramento meteo. Anche perché la tempesta Darragh fa davvero paura: pioggia fortissima e raffiche di vento fino a 130 km orari. Pure Cardiff-Watford di Championship è stata rinviata. Tanto dispiacere per i tifosi dell’Everton: questa di oggi sarebbe dovuta essere l’ultima stracittadina di Premier League giocata al Goodison prima del trasferimento nel nuovo stadio nel 2025.