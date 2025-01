Everton, rivoluzione Friedkin: ufficiale l'esonero di Dyche

La famiglia Friedkin ha già fatto partire la sua rivoluzione all'Everton. Divenuti proprietari dal club ufficialmente da meno di un mese, hanno esonerato l'allenatore Sean Dyche. Decisiva l'ultima sconfitta contro il Bournemouth: la squadra non vince da oltre un mese ed è solamente a +1 dalla zona retrocessione. Esonero arrivato a poche ore dall'esordio stagionale in FA Cup contro il Peterborough.