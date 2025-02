Premier League, il Liverpool supera il Wolverhampton e vola a +7

LIVERPOOL (GRAN BRETAGNA) - La domenica della 25ª giornata di Premier League si apre con il Liverpool che mette subito le cose in chiaro, rispondendo in modo perentorio al bruciante pari con l'Everton nel recupero ed al successo dell'Arsenal sul campo del Leicester e ribadendo la propria leadership, con i Reds che tornano a +7 sui Gunners .

Luis Diaz e Salah, solti 'eroi' di Anfield

Il match con i Wolves nascondeva qualche insidia, ma la squadra di Slot non ha badato ai precedenti, portandosi subito avanti con l'ormai solito Luis Diaz, che al 15' sblocca il risultato. Al 37' il raddoppio su rigore del padrone di casa ad Anfield, Momo Salah, che chiude virtualmente il match. Nonostante il tentativo di ritorno degli osipiti, in gol con Cunha al 67', ma che non riescono a completare l rimonta.

Liverpool-Wolverhampton 2-1: cronaca, tabellino e statistiche