Onana, l'infortunio al Manchester United è serio: rischia uno stop di due mesi

MANCHESTER (Inghilterra) - Secondo quanto riportato dai media inglesi, il portiere del Manchester United, André Onana non giocherà nella tournée pre-stagionale del club negli Stati Uniti a causa di un infortunio al bicipite femorale in allenamento. Il nazionale camerunense resterà fuori per almeno due mesi, saltando gran parte del ritiro. Il portiere andrà comunque in America per la convalescenza iniziando il ricondizionato fisico insieme ai fisioterapisti del club inglese.