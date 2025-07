Snoop Dogg entra nel mondo del calcio: diventa co-proprietario di una squadra di Championship

Snoop Dogg è diventato co-proprietario e investitore del club gallese dello Swansea , fino a pochi anni fa in Premier League e oggi in Championship. La notizia era nell'aria già da qualche giorno, precisamente da quando il rapper americano è comparso sui profili social della squadra in un simpatico siparietto contro Ryan Reynolds e il suo Wrexham .

Le parole del rapper

I dettagli dell'operazione non sono stati pubblicati dalle parti, ma Snoop Dogg ha comunque commentato l'acquisto: "È speciale entrare a far parte della proprietà dello Swansea City. Il mio amore per il calcio era già noto". Dichiarazioni seguite da quelle del gruppo proprietario del club, che ha aggiunto: "Per citare una frase tratta dal repertorio di Snoop Dogg, questo annuncio è il prossimo episodio per lo Swansea City, mentre cerchiamo di creare nuove opportunità per aumentare la portata e il prestigio del club". Snoop Dogg però non è l'unico vip a essere entrato a far parte dello Swansea, infatti, solo pochi mesi fa, anche il neo giocatore del Milan Luka Modric, ha acquistato alcune quote della società calcistica.