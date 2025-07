Il Liverpool ritira la maglia di Diogo Jota

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il Liverpool è ancora molto scosso dalla morte di Diogo Jota avvenuta dopo un incidente stradale. Il giocatore portoghese ha perso la vita insieme al fratello minore mentre percorreva un’autostrada nel nord della Spagna per andare a prendere un traghetto che lo avrebbe riportato in Inghilterra. La tragedia dell’attaccante lusitano ha segnato in maniera indelebile tutto l’ambiente del Liverpool. Il club ha deciso nelle ultime ore di intraprendere una nuova iniziativa per serbare la memoria del proprio giocatore .

Liverpool, Jota nella formazione “Forever”

Il Liverpool ha inserito sul proprio sito web una foto del giocatore appena scomparso, facendolo figurare nella formazione delle leggende che hanno avuto modo di indossare la maglia dei Reds. “Dopo essersi consultato con la moglie Rute e la famiglia - si legge nella nota ufficiale - il club può annunciare che il numero di maglia verrà ritirato in onore e in memoria di Diogo a tutti i livelli, inclusi il Liverpool Women e l’Academy. Questa decisione è un riconoscimento non solo dell'incommensurabile contributo che il nostro ragazzo portoghese ha dato ai successi in campo dei Reds negli ultimi cinque anni, ma anche del profondo impatto personale che ha avuto su compagni di squadra, colleghi e tifosi e del legame indissolubile che ha costruito con loro. Diogo si è unito a noi nel 2020, ci ha regalato il numero 20 e lo ha indossato con onore, distinzione e affetto. Ritirando questo numero di maglia, lo rendiamo eterno, e quindi indimenticabile. Per quanto riguarda il Liverpool Football Club, sarà per sempre il nostro numero 20”.