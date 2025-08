Manchester United in pole per Sesko: sorpassato il Newcastle 

La preferenza di Sesko pesa: lo United più vicino alla chiusura

Il Manchester United ha offerto la stessa cifra (75 milioni più 10 di bonus), ma con una formula differente e, soprattutto, con il vantaggio del sì del giocatore. Sesko avrebbe infatti espresso la sua preferenza per i Red Devils, convinto dal progetto sportivo e dall'opportunità di vestire una maglia storica in una piazza ambiziosa. Con questo potenziale innesto, lo United arriverebbe a superare i 230 milioni di euro di spesa nel mercato estivo, considerando anche gli investimenti già effettuati per Matheus Cunha (72 milioni) e Bryan Mbeumo (75 milioni più bonus). Il Newcastle, invece, rischia di vedere sfumare l'obiettivo Sesko e deve fronteggiare anche la possibile partenza di Isak, nel mirino del Liverpool. Il club bianconero potrebbe allora virare su Nicolas Jackson: l'attaccante del Chelsea, pur non essendo ufficialmente sul mercato, potrebbe essere ceduto in caso di una buona offerta, soprattutto dopo l'arrivo di Delap e Joao Pedro.