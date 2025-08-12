 Everton, dal Manchester City arriva Grealish: è ufficiale

L' Everton ha ufficializzato l’arrivo di Jack Grealish dal Manchester City con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il 29enne centrocampista offensivo inglese, reduce da quattro stagioni in maglia Citizens, indosserà la maglia numero 18 dei Toffees.

Grealish all'Everton: il comunicato

Il club di Liverpool ha diffuso una nota per annunciare l’operazione: "L’Everton ha completato il trasferimento in prestito di Jack Grealish dal Manchester City. Il centrocampista della Nazionale inglese trascorrerà la stagione 2025/26 con i Blues e indosserà la maglia numero 18 del club".

I numeri di Grealish nell'ultima stagione

Nell'ultima annata, l'ex Aston Villa non ha brillato con la squadra di Pep Guardiola, collezionando in totale 32 presenze e solo 3 gol in tutte le competizioni.