Premier League, il Chelsea batte il Fulham e vola in testa: United ok nel recupero

Il Chelsea batte 2-0 il Fulham e vola momentaneamente in testa alla classifica. A decidere la sfida sono le reti di Pedro (al nono minuto di recupero del primo tempo) e un rigore di Fernandez nella ripresa. Gli ospiti recriminano per un gol di King, che era stato realizzato al 21' e sul risultato di 0-0, annullato dopo un lunghissimo check al Var. Gli uomini di Maresca si portano a sette punti in classifica, a più uno sull'Arsenal (che deve ancora giocare) e sul Tottenham, che crolla in casa sotto i colpi del Bournemouth. A decidere la sfida è una rete segnata da Evanilson dopo soli 5' di gioco.
Bruno Fernandes lancia lo United
Primo successo per il Manchester United, che riscatta l'eliminazione nella Carabao Cup, sconfiggendo in rimonta il Burnley per 3-2. A decidere la sfida, dopo l'autorete di Cullen, e i gol di Forster, Mbeumo e Anthony, è stato un calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes al settimo minuto di recupero. Il Sunderland batte 2-1 il Brentford: a segno anche l'ex romanista Le Fee su calcio di rigore, mentre l'Everton si impone 3-2 sul campo del Wolverhampton, con gol di Beto, Ndiaye e Dewsbury-Hall. Zero a zero tra Fhulam e Newcastle.
