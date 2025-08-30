Premier League, il Chelsea batte il Fulham e vola in testa: United ok nel recupero

Il Chelsea batte 2-0 il Fulham e vola momentaneamente in testa alla classifica. A decidere la sfida sono le reti di Pedro (al nono minuto di recupero del primo tempo) e un rigore di Fernandez nella ripresa. Gli ospiti recriminano per un gol di King, che era stato realizzato al 21' e sul risultato di 0-0, annullato dopo un lunghissimo check al Var. Gli uomini di Maresca si portano a sette punti in classifica, a più uno sull'Arsenal (che deve ancora giocare) e sul Tottenham, che crolla in casa sotto i colpi del Bournemouth. A decidere la sfida è una rete segnata da Evanilson dopo soli 5' di gioco.