Premier League, il Chelsea batte il Fulham e vola in testa: United ok nel recupero

Gli uomini di Maresca si impongono 2-0 grazie ai gol di Pedro e Fernandez. Il Manchester batte il Burnley al 97' su rigore
Premier League, il Chelsea batte il Fulham e vola in testa: United ok nel recupero© Getty Images
2 min

Il Chelsea batte 2-0 il Fulham e vola momentaneamente in testa alla classifica. A decidere la sfida sono le reti di Pedro (al nono minuto di recupero del primo tempo) e un rigore di Fernandez nella ripresa. Gli ospiti recriminano per un gol di King, che era stato realizzato al 21' e sul risultato di 0-0, annullato dopo un lunghissimo check al Var. Gli uomini di Maresca si portano a sette punti in classifica, a più uno sull'Arsenal (che deve ancora giocare) e sul Tottenham, che crolla in casa sotto i colpi del Bournemouth. A decidere la sfida è una rete segnata da Evanilson dopo soli 5' di gioco. 

Chelsea-Fulham, tabellino e statistiche

Tottenham-Bournemouth, tabellino e statistiche

Bruno Fernandes lancia lo United

Primo successo per il Manchester United, che riscatta l'eliminazione nella Carabao Cup, sconfiggendo in rimonta il Burnley per 3-2. A decidere la sfida, dopo l'autorete di Cullen, e i gol di Forster, Mbeumo e Anthony, è stato un calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes al settimo minuto di recupero. Il Sunderland batte 2-1 il Brentford: a segno anche l'ex romanista Le Fee su calcio di rigore, mentre l'Everton si impone 3-2 sul campo del Wolverhampton, con gol di Beto, Ndiaye e Dewsbury-Hall. Zero a zero tra Fhulam e Newcastle.

Manchester United-Burnley, tabellino e statistiche

Sunderland-Brentford, tabellino e statistiche

Wolverhampton-Everton, tabellino e statistiche

 

