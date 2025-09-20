Il Liverpool vince il derby del Merseyside: Everton ko

Il Liverpool vola: vittoria nel derby contro l'Everton

Nel secondo tempo è Gueye a riaprire la partita, ma i Toffees non riescono a sfondare il muro di contenimento del Liverpool nel finale. Il sabato di Premier League proseguirà alle 16 con Brighton-Tottenham, Burnley-Nottingham Forest e il derby londinese tra West Ham e Crystal Palace. Alla stessa ora scenderanno in campo Wolves-Leeds. Il big match è quello tra Manchester United e Chelsea, che si giocherà alle 18:30. Il sabato di Premier League si chiuderà alle 21 con un altro derby londinese, Fulham-Brentford.