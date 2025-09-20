Il Liverpool vince il derby del Merseyside: Everton ko

Il Liverpool continua a vincere: 2-1 contro l'Everton nel derby del Merseyside. Seconda vittoria consecutiva per i Reds nella stracittadina contro i Toffees. Quinto successo invece in campionato nelle prime cinque partite di campionato.15 punti per la squadra di Slot che si stacca dalle avversarie. Liverpool sul doppio vantaggio già al 30' del primo tempo. Gravenberch sblocca la sfida dopo dieci minuti. Lo stesso olandese serve l'assist a Ekitiké per la rete del raddoppio: esordio con gol nel derby del Merseyside per l'attaccante arrivato a Liverpool nella scorsa sessione estiva di calciomercato.
Il Liverpool vola: vittoria nel derby contro l'Everton
Nel secondo tempo è Gueye a riaprire la partita, ma i Toffees non riescono a sfondare il muro di contenimento del Liverpool nel finale. Il sabato di Premier League proseguirà alle 16 con Brighton-Tottenham, Burnley-Nottingham Forest e il derby londinese tra West Ham e Crystal Palace. Alla stessa ora scenderanno in campo Wolves-Leeds. Il big match è quello tra Manchester United e Chelsea, che si giocherà alle 18:30. Il sabato di Premier League si chiuderà alle 21 con un altro derby londinese, Fulham-Brentford.