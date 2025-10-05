L'Everton vince in rimonta: Crystal Palace ko. Malen trascina l'Aston Villa

La domenica di Premier League si apre con la definitiva rinascita di Jack Grealish. È lui, con un gol al 93', a regalare il gol del 2-1 in rimonta in rimonta all'Everton. Dopo la scorsa stagione ai margini del City, l'ex Aston Villa con i Toffees ha ritrovato continuità e un ottimo rendimento, il gol di oggi certifica il suo ritorno ai livelli a cui aveva abituato tutti. Il gol di Grealish gela il Crystal Palace che fino al 76' era al secondo posto in Premier League. Poi Ndiaye su rigore trova il pareggio, rispondendo al gol di Munoz arrivato nel primo tempo. E allo scadere Grealish scatena la gioia dell'Hill Dickinson Stadium.
Grealish firma la rimonta dell'Everton. Vincono Aston Villa e Newcastle
Vittoria anche per l'Aston Villa con un Malen in splendida forma. Doppietta per l'olandese ex Borussia Dortmund contro il Burnley: inutile il gol nel finale di Ugochukwu, che fissa il risultato sul 2-1 finale. Il Newcastle conferma l'ottimo momento dopo il 4-0 in trasferta in Champions contro l'Union Saint-Gilloise e batte anche il Nottingham Forest. Postecoglou ancora deve trovare la prima vittoria sulla panchina della sua nuova squadra. Guimaraes e Woltemade risolvono la pratica per la squadra di Howe e chiudono la sfida sul 2-0. Pari tra Wolverhampton e Brighton: nel finale van Hecke rimedia all'errore di Verbruggen che nel primo tempo aveva portato all'autogol, 1-1 il risultato finale. Alle 17:30 in campo Manchester City-Brentford per chiudere la settima giornata di Premier League.