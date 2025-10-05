L'Everton vince in rimonta: Crystal Palace ko. Malen trascina l'Aston Villa

La domenica di Premier League si apre con la definitiva rinascita di Jack Grealish. È lui, con un gol al 93', a regalare il gol del 2-1 in rimonta in rimonta all'Everton. Dopo la scorsa stagione ai margini del City, l'ex Aston Villa con i Toffees ha ritrovato continuità e un ottimo rendimento, il gol di oggi certifica il suo ritorno ai livelli a cui aveva abituato tutti. Il gol di Grealish gela il Crystal Palace che fino al 76' era al secondo posto in Premier League. Poi Ndiaye su rigore trova il pareggio, rispondendo al gol di Munoz arrivato nel primo tempo. E allo scadere Grealish scatena la gioia dell'Hill Dickinson Stadium.