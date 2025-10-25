Il Chelsea cade contro il Sunderland. Tre punti per il Newcastle
Dopo la vittoria del Leeds sul West Ham, sempre più in crisi, la nona giornata di Premier League prosegue con la sconfitta del Chelsea a Stamford Bridge contro il Sunderland. A Maresca non basta il primo gol di Garnacho con la maglia dei Blues. L'allenatore italiano lo lancia titolare in Premier per la prima volta e l'argentino segna dopo quattro minuti. Vantaggio che però dura fino al 22' del primo tempo con Isidor. In pieno recupero, Talbi firma la rete del sorpasso degli ospiti e regala una vittoria storica ai suoi fissando il risultato sul 2-1 finale. Il neopromosso Sunderland, con un inizio di stagione spettacolare, vola al secondo posto in classifica, in attesa delle altre sfide di Premier.
Chelsea sconfitto a Stamford Bridge. Lukic non basta al Fulham
In contemporanea, non sbaglia il Newcastle che liquida il Fulham con lo stesso risultato: 2-1 a St James' Park. Murphy sblocca la sfida per la squadra di Howe nel primo tempo. Nella ripresa l'ex Torino Lukic mette a segno il pareggio per i londinesi, ma nel finale arriva la beffa con Bruno Guimaraes che al 90' firma il gol della vittoria. Alle 18:30 in campo Manchester United-Brighton, mentre alle 21 si sfideranno Brentford e Liverpool.