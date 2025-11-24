Clamoroso all’Old Trafford: Gueye espulso dopo schiaffo a un compagno

Pickford blinda il fortino degli ospiti

I padroni di casa producono gioco e occasioni da gol, ma alla fine non riescono a sfondare. Il portiere dell’Everton e della Nazionale Pickford appare un baluardo insuperabile; l’estremo difensore nega in due occasioni il gol all’olandese Zirkzee che prima ci prova con un colpo di testa angolatissimo, poi ci riprova con un tiro dal limite: in entrambe le occasioni il numero uno dell’Everton interviene in maniera risolutiva sventando la minaccia.

Il caso Gueye e il precedente

Espulso per aver colpito un compagno di squadra. Accade in Premier League dove nella sfida tra Manchester United ed Everton, gli ospiti sono rimasti in dieci uomini dopo appena tredici minuti di gioco. L’episodio insolito ha visto protagonisti Idrissa Gueye e il compagno di squadra Michael Keane: il primo ha rifilato uno schiaffo al secondo, e l’arbitro non ha potuto far altro che allontanare il centrocampista senegalese per condotta antisportiva. L’episodio odierno non è inedito: nell'aprile 2005, durante Newcastle-Aston Villa, Bowyer e Dier vennero alle mani e furono entrambi espulsi lasciando i padroni di casa in nove uomini.