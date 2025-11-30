Premier League, vincono Liverpool e Brighton. Zirkzee gol: il Manchester United passa in rimonta sul campo del Crystal Palace
Tredicesima giornata di campionato in Premier League: il Manchester United torna alla vittoria battendo 2-1 il Crystal Palace in trasferta. Allo Selhurst Park sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 36' grazie a un calcio di rigore conquistato e trasformato da Mateta per un fallo di Yoro. La replica dei Red Devils arriva nel secondo tempo. Bruno Fernandes è ispirato e smazza due assist: il primo è tramutato in rete da Zirkzee, il secondo da Mount. A cavallo tra il 54' e il 63' arriva la rimonta United, che vale il sorpasso in classifica.
Colpi esterni per Brighton e Liverpool, l'Aston Villa piega il Wolverhampton
La domenica di Premier è proseguita con altre tre match: l'Aston Villa ha battuto 1-0 il Wolverhampton, grazie a una rete di Kamara al 67'. Terza vittoria consecutiva per i Villans. Colpo in casa del Nottingham Forest (2-0) per il Brighton, che sblocca la partita sul finire del primo tempo con De Cuyper e chiude i conti con Tzimas all'88' confermandosi per nella lotta per un posto in Europa. Successo importante per il Liverpool, che ritrova il successo dopo due sconfitte di fila: battuto a domicilio il West Ham con gli squilli nella ripresa di Isak (62') e Gakpo 92'. Dalle 17:30 il big match Chelsea-Arsenal.