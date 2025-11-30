Tredicesima giornata di campionato in Premier League: il Manchester United torna alla vittoria battendo 2-1 il Crystal Palace in trasferta. Allo Selhurst Park sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 36' grazie a un calcio di rigore conquistato e trasformato da Mateta per un fallo di Yoro. La replica dei Red Devils arriva nel secondo tempo. Bruno Fernandes è ispirato e smazza due assist: il primo è tramutato in rete da Zirkzee, il secondo da Mount. A cavallo tra il 54' e il 63' arriva la rimonta United, che vale il sorpasso in classifica.