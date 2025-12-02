Fulham-Manchester City finisce 4-5 al Craven Cottage. Pari tra Newcastle e Tottenham
La quattordicesima giornata di Premier League si apre con la partita folle tra Fulham e Manchester City. 5-4 per la squadra di Guardiola a Craven Cottage. Il Manchester City è avanti 5-1 al 54': sbloccano Haaland e Reijnders, Foden firma il terzo con un gol clamoroso, Smith-Rowe accorcia le distanze nel recupero. Ma all'inizio della ripresa ancora Foden e l'autogol di Berge permettono ai Citizens di allentare la presa. Impossibile da fare in Premier League. Il Fulham rinasce dopo il gol di Iwobi, poi in sei minuti, tra il 72' e il 78', l'ex Milan Chukwueze realizza la sua prima doppietta in Inghilterra e alimenta il sogno di una clamorosa rimonta. Che però, nonostante l'estrema pressione nel finale, rimane solamente un'impresa sfiorata.
Grealish trascina l'Everton, 2-2 tra Newcastle e Tottenham
In contemporanea, l'Everton ha portato a casa tre punti importantissimi conquistati in casa del Bournemouth. Alla squadra di Moyes basta il gol di Jack Grealish al 78': secondo gol per l'ex Manchester City che all'Everton sta ritrovando la sua dimensione. La squadra di proprietà dei Friedkin, in attesa delle altre partite, si porta alle soglie dei piazzamenti europei, in una classifica ancora molto corta. Chi invece l'Europa la sta guardando da troppo lontano è il Tottenham, che non riesce a ingranare con Frank in panchina. Gli Spurs pareggiano contro il Newcastle: 2-2 a St. James' Park con un finale pazzesco. Guimaraes sblocca la partita al 71' e sette minuti dopo Romero firma il gol del pareggio. All'86' Gordon riporta avanti i suoi trasformando il rigore. Quando ormai sembrava tutto pronto per la vittoria dei Magpies, è ancora il difensore degli Spurs al 95' a segnare il gol del pareggio definitivo.